To je policija sporočila po derbiju v Mariboru

Nogometaši Maribora so v 17. krogu Prve lige Telemach na stadionu Ljudski vrt premagali Olimpijo s 3:1. Nogometno tekmo si je ogledalo okrog 7500 gledalcev, od tega 500 navijačev navijaške skupine Viole in okoli 150 organiziranih gostujoč navijačev navijaške skupine Green Dragons ter okoli 100 »supporterjev«, so navedli na PU Maribor.

Zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev na nogometni tekmi bo prekrškovni organ PP Maribor I, zaradi kršitev določil zakona o javnih zbiranjih, zoper organizatorja uvedel hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.

Sum storitve kaznivih dejanj nasilništva

Okrog 10.40 so bili obveščeni o domnevni kršitvi javnega reda in miru na območju Mlinske ulice v Mariboru. Ob prihodu policistov, ti kršitve neposredno niso zaznali. V zvezi z dogodkom je bila eni osebi nudena medicinska pomoč, policisti pa še zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivih dejanj nasilništva in sodelovanja v skupini, ki stori kaznivo dejanje, v zvezi s tem je bila eni osebi odvzeta prostost.