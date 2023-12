Večni derbi: Maribor ekspresno premagal Olimpijo

Nogometaši Maribora so v 17. krogu Prve lige Telemach premagali Olimpijo s 3:1 (3:0). Za Maribor je dvakrat zadel Jan Repas, enkrat, z bele pike, pa Arnel Jakupović. Enajstmetrovko je ob koncu tekme za Olimpijo unovčil tudi Mustafa Nukić.

Prvi večni derbi sezone so v Ljubljani dobili zeleno-beli, ki so v Ljudski vrt prišli v nizu osmih prvenstvenih tekem brez poraza. Toda izbranci Anteja Šimundže so že v prvem delu trikrat zatresli mrežo gostov in tako postavili čvrste temelje zmagi, in sicer 22. na 58. večnem derbiju od leta 2009/10. Olimpija ostaja pri 14 tovrstnih slavjih.

Maribor bo v 18. krogu v sredo gostoval v Kopru, Olimpija pa bo dan pozneje gostila Bravo.