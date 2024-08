To je počel v vinogradu in to kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti

V peter, 2. avgusta, ob 20.27 uri, so bili policisti obveščeni o kurjenju v okolici Sežane.

»Na kraj so odšli gasilci in policisti, ki so ugotovili, da je 57-letni moški, kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti, ob vinogradu kuril robido in suho travo. Gasilci so ogenj pogasili, policisti pa so 57-letniku izdali plačilni nalog po čl. 14/4 Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju,« sporočajo s PU Koper.

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjem vikendu intervenirali v 192 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 453 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali 3 vlome in 10 tatvin, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 25 intervenciji.