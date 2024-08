Olimpijskega prvaka ujeli, kako je spal na tleh v parku

Spati na tleh ni udobno, a očitno bolj kot na postelji iz lepenke. Italijanski plavalec Thomas Ceccon, ki poleg tega da je na olimpijskih igrah osvojil zlato medaljo nosi tudi naziv najbolj seksi športnika v olimpijski vasi ni najbolj zadovoljen. Po spletu so namreč zaokrožili posnetki plavalca, ki si spi na tleh v olimpijski vasi.

Italijanski plavalec nezadovoljstva nad bivalnimi pogoji v olimpijski vasi ne skriva, javno je potarnal, da v olimpijskih posteljah ni udobno spati.

»V vasi ni klime, vroče je in hrana je slaba,« je dejal Ceccon za The Sun. »Mnogo športnikov se zato tudi izseli. To ni noben alibi ali izgovor, to je resnica in morda se tega ne zavedajo vsi.« Ceccon je dejal še, da težko spi, ker mu je vroče, moti pa ga tudi hrup.

Thomas CecconFOTO: Jonathan Nackstrand Afp

Da hrana ni primerna za vrhunske športnike, je za medije dejal tudi Andy Anson, šef britanske odprave. »Določene hrani ni dovolj, na primer jajc, piščanca in določenih ogljikovih hidratov. Vprašljiva je tudi kakovost hrane, saj so športnikom postregli surovo meso.«

Zaradi vsega tega je kar nekaj športnikov že zapustilo olimpijsko vas in iskalo namestitev drugje.