To je kraj tragične nesreče, neuradno otrok (1) ostal brez mamice

Smrtna nesreča v Nedelici. FOTO: O. B.

Nekaj po 8. uri zjutraj se je v Nedelici pri mrliški vežici zgodila prometna nesreča, v kateri je po naših neuradnih informacijah umrla mamica. Z njo je bil v vozilu tudi enoletni otrok.Kot je sporočila policija, so bili o nesreči obveščeni ob 8.27. V nesreči sta trčili dve osebni vozili.Gasilci IGE Nafta Lendava so zavarovali kraj nesreče in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev, ki so na kraju oskrbeli poškodovanega enoletnega otroka, sopotnika v vozilu umrle voznice, in ga nato prepeljali na zdravljenje v murskosoboško bolnišnico.