Tik pred sveto mašo v cerkvi zagorele jaslice (FOTO)

Očitno bo držalo, da nesreča nikoli ne počiva, kar se je potrdilo na božični dan, pa še to v cerkvi. Nekaj minut po deseti uri je namreč prišlo do požara v cerkvi Svetega Lenarta v Podgorcih, v občini Ormož. Zagorelo so jaslice, in sicer prav pred sveto mašo, ko so se ljudje že zbirali v cerkvi. Morebiti je to tudi dobro, saj so prav verniki, ki so se zbirali v cerkvi, še pred prihodom gasilcev požar pogasili, saj bi lahko prišlo do še hujše katastrofe.

»Danes, ob 10.09 so v naselju Podgorci, občina Ormož, v cerkvi zagorele jaslice. Požar so pogasili občani že pred prihodom gasilcev PGD Podgorici, ki so nato preventivno pregledali okolico pogorišča in očistili kraj dogodka,« je v soboto poročala Uprava RS za zaščito in reševanje.

