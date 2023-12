Poglejte, zakaj je včeraj v slovenski cerkvi odpadla maša. Videti je precej hudo (FOTO)

Včeraj smo poročali, da je bila maša v Javorju odpovedana zaradi odpadanja materiala. Oglasil se nam je bralec, ki nam je poslal sliki iz cerkve, v kateri bi morala biti ta maša. Obe nazorno kažeta, zakaj je odpadla.

Na eni sliki lahko vidimo, da je v stropu zazevala relativno velika luknja, saj se je del stropa zrušil na tla. Na drugi pa lahko vidimo razdejanje na tleh. Razumljivo, da so zaradi odpadlega stropa mašo odpovedali. Nihče si ne želi, da bi se pred pregledom cerkve in sanacijo zgodilo še kaj podobnega. Predvsem ne v času, ko bi bili v cerkvi verniki.

Kristjani, ki so hodili v omenjeno cerkev, so se tako morali včeraj znajti drugače, če so želeli iti k polnočnici.

Pogled na razdejanje. FOTO: bralec Lovro

Nimajo pa samo oni oteženega praznovanja božiča. Imajo ga tudi v Betlehemu, kjer se je po verovanju rodil Jezus Kristus. Zaradi vojne so namreč tam odpovedali božična praznovanja.