Težko reševanje na zelo zahtevni Slovenski poti (VIDEO)

Reševalne ekipe, vojaški helikopter in gorska policijska enota so danes posredovali v zelo težkih razmerah na gori Mangart na območju PU Nova Gorica. Na zelo zahtevni Slovenski poti je nemška planinka pri vzpenjanju na višini okoli 2400 metrov prijela za okoli pol kubičnega metra veliko skalo, ta pa se je na spolzki podlagi premaknila in jo stisnila nogo ob steno. Sledila je skoraj peturna intervencija, v kateri so reševalne ekipe nogo Nemke izvlekle z uporabo pnevmatske dvigovalne blazine. Planinka je bila z gore rešena s kombinacijo klasičnega in helikopterskega reševanja.Iz PU Kranj so sporočili, da je reševanje zelo oteževalo izredno slabo vreme, dež, veter in že kraj sam po sebi, ki tudi v idealnih razmerah velja za nevarnega. Po prvih podatkih gre pri planinki za lažje poškodbe.V reševanju so bili udeleženi ekipa za helikoptersko reševanje na Brniku z gorskim reševalcem, zdravnikom in policistom gorske enote, posadka vojaškega helikopterja, bovški gorski reševalci in pripadniki PGD Bovec, ki so usposobljeni za ravnanje s pnevmatsko blazino.