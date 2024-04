Tempirane bombe na cesti

Le nekaj dni pred božičem 2022. je za Florijana Gašperina na ljubljanskem okrožnem sodišču padla naslednja sodba: pet let zapora in 6000 evrov denarne kazni zaradi 21 kaznivih dejanj ponarejanja listin. Očitali so mu, da je za 17 avtomobilov, 3 motorje in bivalno prikolico kot kontrolor tehničnih pregledov v ljubljanskem podjetju Produkt podpisal, da so vozila tehnično brezhibna, pa četudi to niti najmanj niso bila.

Za 17 avtomobilov in dva motorja je bil tudi obsojen, da je skupaj z Martinom Hočevarjem zagrešil nadaljevano kaznivo dejanje jemanja podkupnine. Ob zaporni kazni mu je bil izrečen še varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica tehničnega preglednika za obdobje petih let.

Dogajalo se je v Produktu leta 2016. FOTO: Blaž Samec

Prikriti preiskovalni ukrepi

Vse skupaj se je v Produktu dogajalo leta 2016, ko je bilo mogoče za nekaj deset evrov podkupnine pri določenih preglednikih dobiti potrdilo o brezhibnosti vozila. »V treh tednih, ko so se izvajali prikriti preiskovalni ukrepi, smo ugotovili več kot 150 kaznivih dejanj,« je tik pred izrekom sodbe spomnil specializirani državni tožilec Boštjan Jeglič. Če pa bi, kot je nadaljeval, glede na usklajeno delovanje vseh vpletenih, predvsem Gašperina, Ilija Grabovičkića in Hočevarja, omenjene ukrepe izvajali celo leto, bi bilo odkritih dejanj zagotovo precej več. Na cesto so bila tako, kot je v obrazložitvi sodbe poudarila sodnica Dejana Fekonja, spuščena vozila, ki so imela številne napake, v nekaterih primerih celo takšne, da so bila v prometu prave tempirane bombe.

Gašperin, ki je že leta 2014 opozoril nase, ko se je pritoževal nad tem, da mora zaradi vsega skupaj 200 evrov podkupnin za tri leta v zapor, se je včeraj na ljubljanskem višjem sodišču trudil izpodbiti pet let dolgo izrečeno zaporno kazen. Bodisi da mu izrečejo nižjo kazen bodisi sodbo razveljavijo ter ga oprostijo obtožb ali pa odredijo vnovično sojenje pred novim senatom. Obramba je prepričana, da mu Fekonjeva sploh ne bi smela soditi, ker je že prej sprejela priznanje preostalih soobtoženih.

Poleg tega naj bi se sodba opirala na dokaze, ki so bili pridobljeni nezakonito in jih v spisu ne bi smelo biti. Kar se tiče določenih pomanjkljivosti na avtih, pa bi se te, kot je izpostavil zagovornik Črt Šatej, lahko pojavile po tehničnem pregledu, saj vozila niso bila nemudoma izredno pregledana. Presoja napak pa da je tudi subjektivno odvisna od preglednika, saj bo pri enem nekaj šlo skozi, pri drugem pa ne.