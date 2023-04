Tatovi so odpeljali cel bager

Policisti so sporočili, da so v 24 urah na teren odšli zaradi številnih kaznivih dejanj, tudi zaradi 64 tatvin. Med njimi je bila tatvina delovnega stroja oziroma bagra, ki so ga odpeljali na območju Policijske uprave Maribor, točneje v naselju Radizel v občini Hoče - Slivnica.

Izginila tudi žlica

O tatvini je poročala tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič Čelofiga. »V Radizelu je bil odtujen delovni stroj oziroma bager znamke Takeuchi tipTB 216, letnik 2015. Delovni stroj je imel nameščeno planirno žlico,« je pojasnila predstavnica policistov in dodala, da so neznani storilci lastnika s kaznivim dejanjem po nestrokovni oceni oškodovali za 40.000 evrov. »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil,« smo še izvedeli.