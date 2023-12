Tarča zlikovcev je bil bankomat

Minulo soboto ob 2.30 v nočnem času so policiste Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica obvestili o napadu na bančni avtomat v naselju Šempas (Mestna občina Nova Gorica). Takoj po prejetju obvestila so policisti in kriminalisti PU Nova Gorica začeli izvajati prve nujne ukrepe za izsleditev in prijetje storilca navedenega kaznivega dejanja, ki pa ga še niso izsledili. Okoliščine kaznivega dejanja policija še preiskuje.

O kaznivem dejanju so policisti obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Policija prosi morebitne očividce oziroma vse, ki bi lahko Policiji nudili koristne informacije za razjasnitev okoliščin navedenega kaznivega dejanja (Velika tatvina, prvi odstavek 205. člena KZ-1), da jih posredujejo policistom najbližje policijske postaje oziroma jih sporočijo na znano interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.