Tako je dirkal po avtocesti (VIDEO)

Gorenjski prometni policisti so konec tedna poostreno nadzirali hitrost na avtocesti. Uporabili so kombinacijo vozila s sistemom Provida in laserski merilnik hitrosti. Obravnavali so 28 prehitrih voznikov, po 14 z obema sistemoma. Največja hitrost pri merjenju z vozilom je bila 204 km/h, z laserskim merilnikom pa 200 km/h. V predoru Ljubno, kjer je hitrost omejena na 100 km/h, so obravnavali še voznika, ki je vozil 152 km/h, poročajo policisti PU Kranj.

Dodali so še, da so v enem primeru so proti vozniku ukrepali tudi zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji. Proti vsem udeležencem potekajo prekrškovni postopki. Pozivajo k vožnji znotraj omejitev hitrosti in odgovornim dejanjem brez ogrožanja.