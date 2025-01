Švercajo jih za 5000 evrov

Območje, ki ga pokrivajo policisti Policijske uprave Novo mesto, je najbolj obremenjeno z ilegalnimi prebežniki. Lani so jih od skupno dobrih 46.000 kar 83 odstotkov prijeli na tem območju, prav tako je tu tudi največ tihotapcev migrantov, zato sodnike na novomeškem in krškem sodišču močno zaposlujejo tovrstna sojenja. Na srečo se je lani število prijetih tihotapcev in tudi ilegalcev zmanjšalo.

Kot je pojasnila Alenka Drenik Rangus s Policijske uprave Novo mesto, so lani policisti Policijske uprave Novo mesto v 142 primerih prijeli 165 tihotapcev in z njimi 964 ilegalnih prebežnikov, predlani pa so bile številke občutno višje: v 295 primerih so prijeli skupaj kar 327 tihotapcev, ki so hoteli prek državne meje na ilegalen način pretihotapiti 1869 tujcev. Največ tihotapcev so prijeli v marcu (29), januarju (20), septembru (17) in oktobru (15). So pa bili z ilegalnimi migracijami policisti lani precej obremenjeni v času velikonočnih praznikov. Na velikonočno soboto so samo v nekaj urah belokranjski policisti prijeli dva tihotapca, enega v Drašičih, ko je prevažal pet Turkov, drugega pa na mejnem prehodu Metlika, ki je v osebnem avtu prevažal prav tako pet državljanov Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Pred dnevi je po razveljavljeni sodbi na novomeško sodišče znova prišel 39-letni Turek Tugul Emrah, ki ima začasno prebivališče prijavljeno v Nemčiji, hkrati pa ima tudi dovoljenje za bivanje v Litvi. Očitno si je denarnico polnil tudi s prevažanjem ilegalcev. V osebni avto volkswagen passat, ki ga je vozil, je v bližini hrvaško-bosanske meje prisedlo pet Turkov, ki so potovali iz Turčije in so za pot v obljubljeno deželo plačali vsak pet tisoč evrov. Njihova pot se je končala v Drašičih, kjer sta jih ustavila policista Policijske postaje Metlika.

Ob prijetju so zaprosili za mednarodno zaščito. Fotografija je simbolična. FOTO: Policija

Policistka je od sopotnikov zahtevala dokumente, a so ti le odkimavali in razlagali, da dokumentov nimajo, so pa takoj zaprosili za mednarodno zaščito. Voznik se je v preiskavi zagovarjal z molkom, dva od ilegalcev pa sta opisala svojo pot iz Turčije. Povedala sta tudi, da so potovali v skupini, nekaj časa so se vozili, morali pa so tudi pešačiti. Na sodišču je voznik krivdo priznal, obsojen je bil na dve leti in dva meseca zapora ter 1500 evrov denarne kazni, seveda pa bo, ko bo kazen odslužil, začel teči tudi petletni rok prepovedi vstopa v Slovenijo.