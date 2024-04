Sumijo jo zlorabe položaja pri prodaji nepremičnine v javni lasti

Mariborski kriminalisti so na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper uradno osebo pravne osebe javnega prava na območju Policijske uprave Maribor zaradi suma zlorabe svojega položaja pri prodaji nepremičnine v javni lasti. Ovadbo so podali zoper še eno fizično osebo zaradi pomoči pri tem dejanju.

Kot so danes sporočili z mariborske policijske uprave, so s preiskavo suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic začeli julija lani. V predkazenskem postopku so ugotovili, da je uradna oseba pravne osebe javnega prava v letu 2020 izrabila svoj položaj pri prodaji nepremičnine v javni lasti.

Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen od treh mesecev do pet let zapora.