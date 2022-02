V sredo zvečer so policisti v okolici Novega mesta prijeli 58-letnika, ki je prej streljal v bližini policista vodnika službenega psa, ki je izvajal naloge na tem območju. Policist vodnik službenega psa je ob pol osmih zvečer obvestil operativno-komunikacijski center o strelih na relaciji Kuzarjev Kal–Brezje, nedaleč od kraja, kjer je bil. Kmalu zatem je opazil sumljivo vozilo in voznika, a ta modre luči in sirene ni upošteval.

Skupaj z novomeškimi policisti so vozilo ustavili v bližnjem naselju, voznika prijeli ter ga povabili na policijsko postajo. Opravili so ogled kraja dejanja, zavarovali sledi, ki so potrdile, da je bilo streljano, in o dogodku obvestili dežurno preiskovalno sodnico ter okrožnega državnega tožilca. »Preiskava primera se nadaljuje zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.« Ali je strelec vedel, da je bil v bližini policist, še ugotavljajo, so sporočili z novomeške policijske uprave.