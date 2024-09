Streli zaradi spora v diskoteki

Za Alena Gredića in Dina M. iz Ljubljane je bilo konec lanskega avgusta, ko sta se, menda kot popolna neznanca, sprla v eni od diskotek v Budvi v Črni gori, to dovolj, da se je njuno zadnje srečanje 5. januarja zvečer pred trgovino Spar na Zaloški cesti na ljubljanskih Fužinah končalo s strelnimi ranami. Gredić, tako tožilstvo, je Dina s pištolo kar trikrat ustrelil. Enkrat mu prestrelil desno, dvakrat pa levo stegno. In s tem zagrešil poskus uboja.

Gredić je v zagovoru pred ljubljansko okrožno sodnico Dejano Fekonja dogodek obžaloval in povedal, da Dina ni hotel poškodovati. Razložil je, da se je v diskoteki v Budvi odpravil proti toaletnim prostorom, kjer sta se z Dinom zapela z rameni. Dino naj bi začel. Brcnil naj bi ga v nogo in udaril v lice. Sam pa mu je vrnil z udarcem v obraz. Potem ko ju je varnostnik vrgel iz diskoteke, pa da sta se stepla še na parkirišču.

Oko za oko, zob za zob

Na vse skupaj, kot je nadaljeval, bi pozabil, če 8. decembra lani na Tobačni ulici, kamor je kot taksist pripeljal stranke, proti njemu ne bi tekli trije fantje s kapucami čez glavo. Eden od njih naj bi bil Dino. S kovinsko palico naj bi razbil steklo na voznikovih vratih. »Pridi ven, da te zlomim!« naj bi kričal napadalec. Poleg tega naj bi bilo njegovih groženj konec istega meseca deležno obtoženčevo dekle. Dino naj bi ji rekel, naj Alenu sporoči »oko za oko, zob za zob«.

Sledil je 5. januar, ko naj bi se, tako trdita oba, po naključju srečala na ljubljanski obvoznici. Ustavila sta se pred trgovino in obtoženi naj bi Dina vprašal, zakaj ga je udaril v Budvi. Dino naj bi mu grozil, da ga bo razbil, ubil. In ko je z roko segel v žep, je mislil, da ima pištolo. »Zapeklo me je v očeh, saj me je pošprical s solzivcem. Ustrelil sem v tla. Mislil sem, da sem bil zadet, zaradi česar sem še dvakrat ustrelil proti tlom,« se je spominjal obtoženi. In še, da je Dino začel teči ter na parkirišču pred lokalom Sombrero dva v avtu prosil, naj ga odpeljeta na urgenco.

Oškodovanec je včeraj potrdil, da je bil povod spor v Budvi, a da je šlo le za prerivanje in žaljivke. O dogajanju na Tobačni ni želel govoriti (proti njemu naj bi bil v zvezi s tem vložen obtožni predlog). Je pa zatrdil, da Gredića do 5. januarja ni videl. In zanikal grožnje njegovemu dekletu. Pred omenjeno trgovino pa da je iz strahu iz žepa potegnil solzivec in pošprical Gredića. Nato pa zaslišal strele in začutil, da je ustreljen.