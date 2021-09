Strela zanetila požar, lastnik reševal, kar se je rešiti dalo

V nedeljo ob 14.45 so bili policist obveščeni o požaru na območju naselja Zavratec (občina Idrija). Strela je udarila v ostrešje hleva, zaradi česar je zagorelo. Lastniku je na srečo še uspelo umakniti kmetijski traktor in nekaj drugih delovnih strojev.»Ogenj je hitro zajel celotno ostrešje in spodnjo etažo nad hlevom. Pri reševanju strojev je na domačina padlo nekaj manjših žarečih delov in ga poškodovalo (opekline po rokah in glavi), da je moral poiskati zdravniško pomoč,« poroča PU Nova Gorica. Požar je uničil več deset bal sena, dva kmetijska traktorja in drugo delovno orodje.Požar so dokončno pogasili gasilci PGD Zavratec, Idrija, Dole in Godovič (bale sena, ostrešje poslopja in v njem parkirana vozila). Policisti PP Idrija bodo o ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.