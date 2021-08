Strašni prizori: iz razbitin potegnili osebi in ju odpeljali v UKC Maribor (FOTO)

Od dveh avtomobilov ni ostalo praktično nič. FOTO: Pgd Gornja Radgona

V ponedeljek se je na Mariborski cesti v Benediktu zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila.Posredovali so gasilci PGD Benedikt, PGD Gornja Radgona in JZ GB Maribor, ki so iz vozila s tehničnim posegom rešili eno poškodovano osebo in pomagali pri oskrbi druge poškodovane osebe.Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine.Obe poškodovani osebi so reševalci prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor.Zaradi reševanja nesreče je bila glavna cesta Gornja Radgona–Maribor kar nekaj časa zaprta za ves promet.