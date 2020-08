Strašna tragedija v Izoli: morje pogoltnilo plavalko

Nedelja se je za 78-letno žensko z območja Domžal tragično končala.



Policijska uprava Koper poroča, da so jih v nedeljo ob 16.36 obvestili o utapljanju dveh oseb na območju med plažo Delfin in marino v Izoli.



Na kraj so takoj odhiteli izolski policisti, ki so ob pomoči občana iz vode rešili onemoglo 76-letno plavalko.



Drugi plavalki, 78-letni ženski z območja Domžal, pa žal ni bilo več pomoči in je kljub oživljanju na kraju umrla.



Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila zaradi močnih tokov morja, ki so nastali ob plimovanju.