Strašna noč v Štorah: ogenj zajel hišo, osebi pomoč čakali ujeti na balkonu

Danes ob 3.31 je v Kovinarski ulici v Štorah zagorelo v stanovanjski hiši. Pri gašenju požara so stanovalcem najprej pomagali sosedje, nato so na kraj dogodka prišli gasilci PGD Štore, Prožinska vas in Svetina. Ti so požar pogasili, rešili dve osebi, ki sta bili ujeti na balkonu, ter prezračili in pregledali prostore s termovizijsko kamero, poroča uprava za zaščito in reševanje.