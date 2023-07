Strašna nesreča pri Trebnjem: reševal druge in jo skupil sam

Vreme nam letos ne prizanaša. Doletele so nas številne nadloge, žal tudi tragedije. Poročali smo o primeru, ko je hudournik vzel življenje 40-letnice, minuli torek so nas žal policisti obvestili o smrti na Bledu. Tam se je drevo zrušilo na sprehajalca, moškega in žensko. Mlajši ženski ni bilo več pomoči, medtem ko je moškega v UKC Ljubljana odpeljal helikopter.

Posredovanje pri izpadu elektrike

Vrstice medijev so polnile številne informacije o poplavljenih kleteh, zaradi toče uničenih posevkih in pridelkih, prizanašal pa ni niti veter, ki je bil v zadnjih neurjih tako silovit, da je odnašal celo strehe. Da so drevesa padala kot za šalo, ni treba poudarjati, kot tudi tega, da so številni zaradi tovrstnih dogodkov v zadnjih dneh ostali brez elektrike. Nekateri so bili brez nje tudi pet dni, zaradi česar so se jezili, električarji pa so se neumorno trudili čim prej odpraviti napake. A za vsakim neurjem je prišlo še eno. In žal se je pri obilici dela pripetila nesreča.

Električni udar poškodoval delavca

»Ob 19.12 je v bližini naselja Korita, občina Trebnje, udar električnega toka pod daljnovodom v gozdu poškodoval delavca elektro podjetja. Gasilci PGD Trebnje in Dobrnič so pomagali pri prenosu ponesrečenega iz gozda do reševalnega vozila,« se glasi zapis na portalu Uprave RS za zaščito in reševanje. Nesrečnika so na kraju dogodka oskrbeli reševalci in ga prepeljali v SB Novo mesto.

Iz Elektra Ljubljana so nam potrdili, da gre za njihovega zaposlenega in dodali: »Prišlo je do delovne nesreče, informacije o vzroku se še ugotavljajo, delavec pa ni utrpel hujših poškodb.«

Usodni žled

Ta nesrečni dogodek je obudil spomine na tragedijo iz leta 2014, ki se je dogodila med odpravljanjem posledic žleda. Takrat je za posledicami električnega udara umrl komaj 20-letni Nejc Mesarič. Junaka, ki je dal življenje v ujmi, so na njegovi poslednji poti pospremili mnogi.