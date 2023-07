To so posledice hude ure po Sloveniji: »Grozljivo je« (FOTO + VIDEO)

Današnja noč je bila daleč od mirne. Zagodle so nam jo padavine, še bolj pa močan veter, nekateri pravijo, da je bil celo orkanski.

Agencija RS za okolje (Arso) piše: »Prehod dveh nevihtnih sistemov čez državo v zgodnjih jutranjih urah so spremljali zelo močni sunki vetra. Tudi po nižinah je marsikje zapihalo s hitrostjo več kot 70 km/h.« Najmočnejša sunka po nižinah sta bila izmerjena na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in v Murski Soboti na postaji Rakičan, kar 103 km/h.

In zora je razkrila, kako hudo je bilo v resnici ponoči (o tem smo pisali tudi v članku Na Bohinjskem v neurju poškodovana mlada družina, ki je kampirala na črno (VIDEO)).

»Moji mi iz Prekmurja pošiljajo fotke izruvanih dreves, odkritih streh hiš in industrijskih objektov ter razbitin. Grozljivo je. Ne spomnim se, da bi bilo tako,« je zapisala uporabnica družabnega omrežja Twitter in pripela strašne posnetke odkritih streh.

Gasilci PGD Radlje so pripeli fotografijo hiše, ki ji je odneslo skoraj polovico strehe, in pripisali: »Zaradi neurja, močnega vetra in podrtih dreves že od zgodnjih jutranjih ur posredujemo na več lokacijah ...«

»Takšne so posledice orkanskega vetra na območju Velenja in Vinske Gore, kjer so podrta drevesa in drugi leteči predmeti poškodovali ali popolnoma uničili številna vozila,« sporoča Meteoinfo Slovenija na facebooku.

Žalostni prizori z Bohinjskega.

Spodnji prizor je iz Lomanoš.

Mestna občina Maribor sporoča javnosti, da je mestni park trenutno neprehoden: »Močno neurje, ki je v zgodnjih jutranjih urah zajelo tudi Maribor, je marsikje povzročilo precejšnjo škodo. Posledice so vidne tudi v Mestnem parku. Izruvanih je najmanj osem dreves, veliko dreves in vej pa je polomljenih. Občanke in občane pozivamo, da se obisku parka danes izognejo, dokler posledice ne bodo odpravljene.«

»Nočno neurje ni prizaneslo niti našemu kopališču. Veter je razdejal lokal in okolico, smo pa tudi brez električne energije,« so sporočili iz Športa Maribor (Mariborski otok).

»Nočno neurje je pustilo tudi hude posledice v murskosoboškem parku. Naša ekipa že odpravlja posledice neurja,« sporoča Komunalno javno podjetje Murska Sobota.

