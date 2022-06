Huda nesreča pri Mariboru, mladoletnica se bori za življenje

V Kamnici pri Mariboru je v ponedeljek zjutraj starejši voznik med vožnjo po lokalni cesti po klancu navzdol zapeljal z vozišča, trčil v strmo brežino, nakar je vozilo zdrselo po pobočju. V trčenju se je huje poškodovala mladoletnica, katere življenje je ogroženo, voznik pa se je lažje poškodoval. Mariborski gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali pri oskrbi poškodovanih oseb in jih s pomočjo vrvne tehnike transportirali do cestišča, kjer so jih prevzeli reševalci NMP Maribor in prepeljali v UKC Maribor, poroča mariborska policijska uprava.

Hujšo prometno nesrečo so policisti mariborske policijske uprave obravnavali tudi včeraj popoldne. Do trčenja tovornega vozila z osebnim avtomobilom je prišlo na poti od Podlehnika proti Žetalam. Po trčenju je osebni avtomobil odbilo tako, da je trčil še v varnostno ograjo. Voznik tovornega vozila se je huje poškodoval, v osebnem avtomobilu pa dva moška huje, dva pa lažje.