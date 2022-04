Strašna nesreča: oseba ujeta v zveriženi pločevini (FOTO)

Danes ob 13.10 sta v naselju Kozji vrh, občina Podvelka, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom poškodovano osebo rešili iz vozila, nevtralizirali razlite tekočine, nudili prvo pomoč, do prihoda reševalcev ZRCK Ravne na Koroškem, odklopili akumulatorje ter nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so jo prepeljali v SB Slovenj Gradec. Delavci cestnega podjetja VOC so očistili cestišče.