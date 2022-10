Saga Tekačevo bo na celjski okrožni kazenski sodniji dobila nadaljevanje. »Zadeva, za katero sprašujete, je dodeljena sodnici Alenki Jazbinšek Žgank. Glavna obravnava v tej zadevi je razpisana za 15. november, 25. november, 9. december in 16. december,« odgovarja predsednica sodišča Petra Giacomelli. Ustreljeni s predelanim samokresom Slaba novica za celjske tožilce je, da je v zadnjih letih kar nekaj njihovih dokazov odletelo iz spisa, tudi kronski, s katerimi so v zadnjih 25 letih mahali proti Kristijanu Kameniku – to so športni copati nike air max, s katerimi naj bi hodi...