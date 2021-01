Ste videli nesrečo na ulici Ob Ljubljanici? Pokličite policijo

V sredo okoli 18. ure se je na ulici Ob Ljubljanici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec.



Po do sedaj znanih podatkih naj bi pešec pri rdeči luči na semaforju prečkal vozišče. Voznik je, da bi preprečil trčenje zapeljal s ceste in trčil v robnik in prometno signalizacijo.



Neznani moški, star okoli 40 let, visok približno 180 cm, suhe postave, temnih krajših las je kraj zapustil ne da bi nudil svoje podatke.



Za razjasnitev okoliščin prometne nesreče prosijo vse, ki bi imeli

informacije o prometni nesreči, da to sporočijo na št. 113, ali Policijsko

postajo Ljubljana Moste na telefonsko številko (01) 586 76 00, lahko tudi

anonimno na 080 1200.



Prav tako pozivajo neznanega pešca, da pokliče na eno izmed navedenih številk, ali se zglasi na Policijski postaji Ljubljana Moste, Tovarniška ulica 50, Ljubljana.

Komentarji: