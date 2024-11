Ste slišali, kaj si je v trgovini v Kočevju dovolil 32-letni občan?

V sredo popoldan so bili policisti obveščeni o roparski tatvini v eni izmed trgovin v Kočevju. Osumljenec je v trgovini v vrečko pospravil več artiklov, nato pa odšel mimo blagajne in trgovino zapustil, ne da bi plačal izdelke. Pri tem ga je opazila zaposlena, ki ga je pozvala, naj vrne predmete. Ker tega ni storil, mu je poskušala preprečiti da pobegne, a jo je osumljenec odrinil in peš pobegnil s kraja.

V dogodku ni bil nihče poškodovan

Na kraj so bili napoteni policisti, ki so na podlagi opisa in vseh zbranih obvestil v nadaljevanju 32-letnega osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Osumljenec je bil v preteklosti že obravnavan za premoženjska kazniva dejanja.