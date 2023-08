Ste slišali, kaj se mu je zgodilo sredi Ljubljane?

V ponedeljek so bili policisti obveščeni, da je v soboto v jutranjih urah na območju centra Ljubljane do moškega stopilo več neznancev, od njega so zahtevali vredne predmete. Ker jih ni izročil, so ga pretepli in odšli. Oškodovanec, tako PU Ljubljana, je poiskal zdravniško pomoč, kjer so ugotovili, da ima hujše poškodbe.

Eden od storilcev je moški, visok okoli 170 centimetrov, suhe postave, ima črne lase, pobrite ob straneh, oblečen je bil v temna oblačila. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili policisti.

