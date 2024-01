Ste slišali, kaj se je zgodilo v cerkvi v Novem mestu?

V sredo okoli 13.30 so bili policisti obveščeni, da naj bi neznanec v eni izmed cerkva v Novem mestu iz škatle za prispevke pograbil denar in pobegnil. Policisti PP Novo mesto so se takoj odzvali, zbrali so obvestila in izvajali aktivnosti za izsleditev tatu.

57-letnega osumljenca so izsledili in prijeli na območju Novega trga, ukradeni denar pa so mu zasegli in ga vrnili oškodovancu.

Zoper 57-letnika, ki so ga že obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so še zapisali v poročilu PU Novo mesto.