Stopil v zlatarno, odtujil nakit, zaposleno pa poškodoval

V sredo malo pred 10. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je neznanec vstopil v eno izmed prodajaln z nakitom v središču Ljubljane in med ogledovanjem izdelkov odtujil nakit v vrednosti nekaj tisoč evrov ter pobegnil. Zaposlena ga je skušala zadržati, on pa jo je odrinil in jo lažje poškodoval, ni pa potrebovala zdravniške pomoči. Policisti nadaljujejo preiskavo.

Storilec je star okoli 40 let in je višje rasti. Oblečen je bil v kariraste hlače do kolen in karirasto srajco svetlejših barvnih odtenkov. Nosil je svetlo rjavo čepico, očala in medicinsko masko, na rami pa večjo črno torbo. Vse, ki bi kaj vedeli o dogodku, policisti pozivajo, da jih o tem obvestite na telefonsko številko 113.