Sredi Ljubljane ni upošteval rdeče

V petek nekaj pred 22. uro se je na Zaloški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi vozniki treh osebnih vozil.



Voznik ni upošteval znaka rdeče luči in je v križišču s Chengdujsko cesto odvzel prednost drugemu vozniku. Po trčenju je povzročitelj trčil še v drog javne razsvetljave, odpadli deli droga pa so poškodovali vozilo voznice, ki je pripeljala mimo.



Pri tem sta se povzročitelj in udeleženi voznik lažje poškodovala.



Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog, poroča PU Ljubljana.

