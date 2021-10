Sredi dneva kradla izpred hiše in grozila lastniku

Včeraj okoli 14.30 sta v Tržišču neznanca z dvorišča stanovanjske hiše kradla predmete in grozila lastniku. Sevniški policisti so izsledili ter prijeli 54-letnega moškega in 51-letno žensko z območja Trebnjega. Zaradi neupoštevanja opozoril in ukazov so zoper oba uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zasegli so jima ukradene predmete, avtomobil in predmete, s katerimi sta grozila oškodovancu. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.