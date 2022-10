Sredi belega dne v Ljubljani oropal banko, s kirurško masko na obrazu

Na Dunajski cesti v Ljubljani je okoli 13.30 neznani osumljenec vstopil v denarno ustanovo in od zaposlenih zahteval denar. Odnesel je nekaj 100 evrov gotovine, nato pa peš pobegnil s kraja. Vse, ki bi kaj vedeli o dogodku, policija poziva, naj jo obvestijo na številko 113, anonimno na 080 1200 ali obiščejo najbližjo policijsko postajo.

Kdo je osumljenec?

Osumljenec je moški suhe postave, visok okoli 190 centimetrov, ima svetle oči in je bil oblečen v črno trenirko in črn pulover. Nosil je črno volneno kapo in modro kirurško masko, so sporočili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Na kraj napotili več policijskih patrulj

Kot so dodali, so na kraj napotili več policijskih patrulj, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin ter izvajajo aktivnosti za izsleditev osumljenca. Po do sedaj znanih podatkih osumljenec med ropom ni uporabljal nevarnih predmetov, prav tako pri tem ni bil nihče poškodovan.