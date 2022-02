Sprli sta se mati in 18-letna hči, posredovala je policija

V Izoli sta se ob 14.06 sprli mati in hči. Zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru so policisti 18-letni kršiteljici izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Koper.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 138 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 420 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč z materialno škodo in zasegli 4 vozila. S področja kriminalitete so obravnavali 6 tatvin, 2 kaznivi dejanji grožnje in poškodovanje tuje stvari. Zaradi kršitev javnega reda je bilo 14 intervencij.