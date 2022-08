Spregovoril obupani oče pogrešane Julije: napisala mu je poslovilno pismo

48-letni Peter Pogačar iz Radomelj že več mesecev obupano išče 10-letno hčer Julijo Pogačar. Ta je neznano kam izginila skupaj s svojo mamo, 52-letno Meliso Smrekar, ki se je pred tem imenovala Nataša Brumen. Obupani oče sumi, da je njuno izginotje povezano z imenom Lana Praner. Peter sumi, da bi se lahko skrivali v Španiji ali pa v eni od komun verske sekte po Evropi. Za informacijo, ki bi mu pomagala vrniti hčer, ponuja deset tisoč evrov nagrade.

Odhod je Melisa oziroma Nataša očitno skrbno načrtovala, saj je s seboj vzela le osebne dokumente zase in za deklico ter gotovino, vse drugo – bančne kartice, telefon, prenosni računalnik –, s čimer bi ju policija lahko izsledila, pa pustila doma.

Vse mogoče teorije zarot

Peter je v pogovoru za UF Podcast izrazil prepričanje, da je Nataša vse skupaj načrtovala že vsaj leto prej. »Mislim, da je se stvar stopnjevala. Ona je tudi Julijo vozila na te delavnice, tako da je bila tudi ona čisto indoktrinirana s tem. /.../ Tukaj ni šlo le za neko vero, da verjameš v nekega svojega boga ali karkoli, tukaj je šlo za vse mogoče teorije zarot,« je dejal in dodal, da mu je o teh teorijah zarote pripovedovala tudi Julija in to ga je zelo bolelo. Kadar je Julija začela govoriti o teh stvareh, je začela jokati. Pa ne od žalosti, ampak zaradi neke jeze oziroma srda, saj je bila v te teorije trdno prepričana.

»Postala je vsa rdeča v obraz, težko je bilo to gledati. Ti ne moreš otroku reči, da je njegova mama zmešana oziroma mu narediti neke slabe slike starša. Sem ji pa poskusil stvari razlagati na podlagi znanstvenih dejstev. Julija ni neumna, je zelo brihten otrok, ona je stvari razumela,« je še dejal Peter.

Pustila mu je pismo in ga po dolgem času objela

Pogačar je razkril tudi, da mu je dva dni pred njunim izginotjem Julija napisala poslovilno pisemce. »Bil sem za računalnikom v svoji sobi, ko je potrkala na vrata in zbežala stran. Rekel sem, naj pride notri, a je ni bilo,« pripoveduje oče in dodaja, da je nato na tleh našel papir, iztrgan iz bloka. Na eni strani je bil narisan velik srček v mavričnih barvah, notri pa ona, ki mu maha. Na drugi strani pa je napisala: »Dragi oči! Ta listek ti pišem z namenom, da ti polepša kakšen žalosten dan. Rada te imam. Julija« Peter pravi, da je bil sicer šokiran, a da si niti v sanjah ni predstavljal, da se bo to zgodilo. Po dolgem času ga je tudi pristno objela, saj jo je po njegovih besedah nekaj mesecev prej mama prepričala, da je kužen, ker se je cepil.