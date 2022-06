Peter ponuja 10.000 € za novico o izginuli hčerki Juliji (FOTO)

»Še vedno stojijo jaslice in novoletna jelka, darila jo čakajo. Nazadnje sem jo videl 3. novembra, od takrat ne vem, kje je in ali je dobro,« v ganljivem videoposnetku, ki ga je objavil na spletni strani findjulija.com/sl/najdimo-julijo/, med drugim pripoveduje 48-letni Peter Pogačar iz Radomelj, oče 10-letne Julije Pogačar, ki je neznano kam izginila skupaj s svojo mamo, 52-letno Meliso Smrekar, ki se je pred tem imenovala Nataša Brumen.

FOTO: Policija

O pogrešani Juliji smo z upanjem, da jo bo kdo opazil, v Slovenskih novicah pisali že aprila, za pomoč zaprosili tudi jasnovidko Saro Memić – ta je povedala, da jo vidi v Sloveniji –, vse od takrat pa se ni še nič spremenilo. Oče je zato odprl spletno stran findjulija.com, v kateri je objavil informacije o svoji pogrešani deklici in ganljiv video ter poziva vse, ki bi kar koli vedeli, da se mu oglasijo. Še več, za informacije, ki bi mu domov pripeljale njegovo ljubljeno deklico, ponuja 10.000 evrov nagrade.

Policija je včeraj znova zaprosila javnost za pomoč pri iskanju pogrešanih oseb, tako kot je to storila že 3. decembra lani. Kljub intenzivni preiskavi tako doma kot v tujini, saj je njuno iskanje objavljeno tudi na Europolu, pa slednje še ni obrodilo sadov. Kot nam je zaupal oče, sta se z njeno mamo razšla leto po rojstvu deklice, stike sta imela urejene, zato njun odhod ni povezan denimo z bojem za skrbništvo. Po tistem, ko sta izginili neznano kam, je z začasno sodno odredbo postal hčerin polni skrbnik.

Odšli naj bi na dopust

»Za njen normalni razvoj je nujno, da se čim prej vrne domov, v šolo, v domače okolje, med svoje sorodnike in prijatelje. Ne vem, kako živi in kaj mora prestajati, zagotovo pa njeno življenje ni kakovostno, sploh ker se očitno skrivajo in živijo z minimalnimi stroški,« pripoveduje oče, ki moleduje, da mu mi vsi pomagamo najti pogrešano hčerko.

»Tisto sredo okoli 17.30 sta se poslovili od partneričinih dveh sinov oziroma hčerinih polbratov, starih 26 in 31 let. Odšli naj bi na dopust. Po nekih informacijah naj bi na pot odšli z zakoncema Anko in Luko Uletom iz Mokronoga. Zakonca naj bi se od svojcev poslovila in rekla, da odhajata v Španijo, kjer bosta živela nekje v hribih, v gozdu, v koči, kamor ne seže noben signal. Omenila naj bi, da bosta potovala 3–4 dni. Iz navedenega sklepam, da so z avtom odšli v Španijo do Huelve ali Cadiza in od tam s trajektom na Kanarske otoke. Zakonca Ule tekoče govorita špansko, zato je sum, da so nekje v Španiji, upravičen,« pripoveduje oče.

Oče sumi, da sta pogrešani v družbi zakoncev Ule. FOTO: FB

Odhod je očitno skrbno načrtovala, še dodaja, saj je s seboj vzela le osebne dokumente zase in za deklico ter gotovino, vse drugo – bančne kartice, telefon, prenosni računalnik –, s čimer bi ju policija lahko izsledila, pa pustila doma. »Ker ne uporabljata telefonov, interneta in družabnih omrežij, ju je skoraj nemogoče izslediti,« je obupan oče, ki sumi, da je njuno izginotje povezano z imenom Lana Praner.

»Moja nekdanja partnerica je že vsaj od leta 2013 v stiku s Pranerjevo, ki se je leta 2020 iz Slovenije preselila na Azore. Pripadniki njene vere pravijo, da je Lana nedotakljiva in da se ne sme iti do nje, ampak prav zaradi njenega novega naslova verjamem, da sta nekje na otokih, kjer je podnebje milejše,« predvideva obupani oče. Kot pravi, je njegova nekdanja partnerica tudi nižja učiteljica Akademije Lane Praner.

»Lana in njeni sledilci verjamejo, da nas hočejo bogati zasužnjiti, da je 5G-signal nevaren, da nam s testiranji in cepljenji proti covidu-19 v telo vstavljajo čipe, da letala s t. i. chemtrailsi na nas spuščajo strupe, in še bi lahko našteval. Ker je bivša hčerko redno jemala na delavnice in jo indoktrinirala z njihovimi nazori, je tudi ona verjela v vse našteto. Prepričana je, da je z begom sebe in hčer rešila pred gotovo smrtjo,« pripoveduje.

Kriminalisti na vratih Lane Praner

V stik s Pranerjevo smo že aprila najprej poskušali stopiti prek messengerja na facebooku, ko smo pridobili telefonsko številko, pa tudi po telefonu. Sprva je privolila v pogovor, a si je premislila. Vse, kar nam je zatrdila Pranerjeva, je, da dekličina mama ni več učiteljica njenega nauka oziroma njene vere.

Na spletni strani findjulija.com obupani oče poziva tudi v tujih jezikih, da mu pomagajo najti izginulo hčerko. FOTO: Peter Pogačar

»Znova so nas obiskali kriminalisti, ki so lahko ugotovili, da deklice in njene mame pri nas na Azorih ni. To ne vodi nikamor. Če še lahko razumem očeta, pa ne morem vas medijev, saj je ime Lane Praner zdaj oblateno, zaradi česar je resnično žalostna, zato razmišljamo o tožbi. Mi tukaj bi radi imeli samo mir,« nas je – po naključju ali ne – ravno včeraj znova kontaktirala Andrejka Anderlič, sledilka naukov Pranerjeve, ki se nam je oglasila že po prvem članku in zanikala, da bi bili sekta. Kot je zatrdila včeraj, Julije in Melise na Azorih, kamor se je za Lano Praner preselila tudi sama po tistem, ko so napovedali cepivo tudi za dojenčke – »sama pa imam dva vnuka« –, ni.

»Z Meliso sem imela stik le dvakrat po sms, osebno je sploh ne poznam, pa sem že devet let Lanina sledilka. Lana podaja ljubezen, iskrenost, skozi njo pa govorijo gospodje, ki jim Lana le posodi svoje telo, da se lahko izrazijo,« pojasnjuje Anderličeva in dodaja, »da nismo nobeni sektaši. Intenzivno se učim portugalščine, da bom lahko tukaj opravljala svoj poklic limfne terapevtke.«

Policija znova prosi za pomoč »Julija je visoka okoli 150 cm, srednje dolgih temno rjavih las. Melisa je visoka okoli 170 cm, suhe postave, ima črne do ramen dolge lase. Mama in hči sta pogrešani od sredine novembra 2021 in sta bili nazadnje opaženi na območju Kamnika, od koder naj bi odšli na krajši dopust. Lokacija dopustovanja ni znana, prav tako nista potovali z lastnim vozilom. Obstaja možnost, da sta v tujini ali zunaj urbanih območij. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi še vedno nista bili najdeni, ponovno naprošamo javnost za informacije. Naprošamo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanih osebah, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200,« je zapisala Aleksandra Golec s PU Ljubljana.

»Ko smo s hčerinima polbratoma, ki sta prav tako kot jaz v veliki stiski, saj sta bila oba navezana na mojo hčer, dojeli, da nista odšli le na dopust, kot sta to povedali v šoli, smo podali prijavo na policijo in kazensko ovadbo na tožilstvo za ugrabitev mladoletne osebe,« je še povedal Peter, ki vidi v zadnjem koraku, torej razpisani nagradi, še zadnje upanje, da najde svojo hčerko.

Melisa Smrekar je hčerko odpeljala neznano kam. FOTO: Policija

Na tej povezavi oče še v tujih jezikih pojasnjuje, kaj se je zgodilo, in ponuja 10 tisoč evrov za informacije o njegovi hčerki.