Spregledal par na prehodu za pešce, poškodbe so hude

V petek ob 17.55 nas je na PU Koper poklicala očividka in prijavila, da je v Luciji voznik osebnega avtomobila zbil pešca in odpeljal.

»Na kraju so policisti ugotovili, da je voznik spregledal par na prehodu za pešce in trčil 76-letnemu domačinu v nogo. Odpeljan je bil na pregled, kjer so ugotovili, da ima hujšo poškodbo. Policisti intenzivno iščejo povzročitelja prometne nesreče, ki mu sledi kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja,« so sporočili z omenjene policijske uprave.