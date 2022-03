Dogodek, ki je v četrtek popoldne odjeknil na Dolenjskem, je odraz realnosti romske problematike, ki se še kako zrcali tudi v sobivanju z njimi, sploh ko so v ospredju grožnje, obračunavanja in maščevanje. Tudi v sicer urejenem romskem naselju v Stranski vasi pri Novem mestu, na Ruperč Vrhu, se je potrdilo, da posamezni Romi v kritičnih trenutkih ne izbirajo sredstev, zakonov in avtoritete pa ne spoštujejo. Tako je eden poskušal sosedski spor rešiti s pištolo, sorodniki ustreljenega so se mu maščevali s požigom vsega imetja, v sporu pa je bil eden ranjen. »Še dobro, da smo opozorili, da...