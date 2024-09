Spletne goljufije v Kopru! Poklical ga je neznanec, sledilo je tole ...

Koprski policisti so v torek dobili prijavo spletne goljufije pri nakupu bitcoinov. »Prijavitelja je poklical neznani moški in mu dal ponudbo za nakup bitcoinov. Moški je želel, da si oškodovanec naloži dva programa, nato pa še, da posreduje podatke o svojem bančnem računu in bančnih karticah. Iz banke so nato oškodovanca opozorili na sumljivo transakcijo in izpraznjena dva računa,« so sporočili koprski policisti in dodali, da zadevo intenzivno preverjajo.

Kmalu za tem so koprski policisti prejeli prijavo še ene goljufije.

Občan je prijavil, da so mu z bančnega računa odtujili več tisoč evrov. Pred časom je na družbenem omrežju zasledil oglas za vlaganje v delnice in si na spletni platformi ustvaril račun za trgovanje. Čez čas so ga kontaktirali zaradi izplačevanja zaslužka, ki ga je želel dvigniti. Odprl je poslano povezavo, zatem pa ugotovil, da so mu račun izpraznili,« je navedeno v policijskem poročilu.