Spet so kradli »telekomunikacijski delavci«

S Policijske uprave Koper poročajo o drzni tatvini v Štorjah. V dopoldanskem času so trije neznani moški, pod pretvezo da so delavci telekomunikacijskega podjetja, zavedli domačinko tako, da jih je ta spustila v hišo. Eden od moških je oškodovanko zamotil, ostala dva pa sta preiskala prostore in ji odtujila zlatnino.

Škode je za 2.000 evrov. Policisti zbirajo obvestila in nadaljujejo s preiskavo. Podana bo kazenska ovadba.