Spet lažna sporočila

Policija ponovno prejema prijave o širjenju lažnega dopisa, ki ga v imenu policije pošiljajo spletni goljufi. Zato znova opozarjajo na previdnost. Na tovrstnih dopisih so običajno omenjene različne javne ustanove (slovenska policija, tožilstvo, Europol), kot podpisniki pa so lažno navedeni njihovi predstojniki, na primer generalni direktor policije, predstavnik tožilstva ipd. V tem primeru je kot podpisnik naveden mag. Damjan Petrič, direktor Uprave kriminalistične policije na GPU. Gre za lažna sporočila, ki jih spletni goljufi pošiljajo na večje število elektronskih naslovov z namenom vzpostavitve kontakta, v nadaljevanju pa se izmišljene kršitve še stopnjujejo, saj želijo spletni goljufi od prejemnikov pridobiti denar. Spletni goljufi hočejo z zlorabo imen in simbolov javnih institucij poslano sporočilo prikazati kot bolj legitimno in s tem prejemnika prestrašiti.

Spletni goljufi želijo od prejemnikov pridobiti denar. FOTO: Thx4stock/Getty Images

Prejemnikom tovrstnega e-sporočila svetujejo, da ga obravnavajo kot vsako drugo neželeno pošto – nanj naj se ne odzivajo oziroma naj sporočilo izbrišejo iz elektronskega predala.