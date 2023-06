Spet je gorelo na deponiji

Prejšnjo nedeljo (18. junija) ob 15.44 sta na Gradiški cesti v Lenartu v Slovenskih goricah, v podjetju za ravnanje z odpadki, zagorela odpadna plastika in preostali material. Požar so po poročanju republiškega centra za obveščanje pogasili gasilci PGD Lenart, PGD Voličina, PGD Sveti Jurij, PGD Benedikt, PGD Selce, PGD Sveta Trojica, PGD Sveta Ana in PGD Cerkvenjak.

Ogenj so ob približno 18. uri pogasili. FOTO: PGD Lenart

Ogenj je izbruhnil v zbirnem centru nenevarnih odpadkov podjetja Salomon, več kot sto gasilcev iz osmih prostovoljnih gasilskih društev pa ga je do večera ukrotilo. Gasilsko stražo so ponoči izvajali domači gasilci PGD Lenart. Poveljnik civilne zaščite občine Lenart Franc Krivec, ki je potrdil, da sta bila pri gašenju poškodovana gasilec in varnostnik, je zatrdil, da je bil tokratni požar manjši kot tisti v preteklosti, ko je bil Lenart z okolico ves v dimu. Tokrat vsaj po prvi oceni ni šlo za večje onesnaženje, so pa sosedom svetovali, naj zaprejo okna. Poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in ju nato prepeljali na pregled v UKC Maribor.

Načrtujejo selitev

Iz podjetja Salomon so sporočili, da je šlo za samovžig. Škodo ocenjujejo na okoli 10.000 evrov. Direktor podjetja Primož Gabrič ob tem zavrača očitke o slabi požarni varnosti in pojasnjuje, da je podjetje po lastniških spremembah prisluhnilo dolgoletnim pozivom po selitvi na primernejšo lokacijo. Kam bodo šli, še ni znano.

105 gasilcev je posredovalo

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da je zagorelo na območju zunanjega skladišča podjetja v betonskem boksu, v katerem naj bi bila predvsem plastika. »Na kraju je posredovalo 105 gasilcev osmih prostovoljnih gasilskih društev in ob približno 18. uri požar tudi pogasilo. Po nestrokovni oceni je nastala škoda v višini 20.000 evrov. Policisti so opravili ogled kraja požara, o dogodku pa še zbirajo obvestila,« je sporočila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica PU Maribor.