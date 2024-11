Šok sredi Ljubljane! Štirje so ga obstopili, nato pa ...

Ljubljana je menda varno mesto, še posebej v evropskem in svetovnem merilu, a se kljub temu tudi tukaj dogajajo nasilna kazniva dejanja, zdi se, da vedno več in pogosteje.

V noči na četrtek se je tako v središču mesta zgodila roparska tatvina, izvršili so jo štirje, kot so izpostavili na Policijski upravi Ljubljana, slovensko govoreči neznanci. Obstopili so oškodovanca in ga ogovorili, nato pa mu zagrozili in od njega zahtevali denar. »Oškodovani se je temu uprl, zaradi česar so ga pretepli in mu odvzeli denarnico z vsebino in mobilni telefon ter pobegnili,« so še navedli policisti.

Oškodovanec je bil lažje poškodovan, policisti pa storilce še iščejo.