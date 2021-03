Sodnica ni zlorabila položaja

Tožilki Mateji Resnik Bahčič ni uspelo prepričati sodnikov, da je njihova stanovska kolegica in nekdanja predsednica okrajnega sodišča v Ljubljani Vesna Pavlič Pivk službeni avtomobil s šoferjem proti pravilom uporabljala za prevoze s fitnesa v službo ali domov v Kranj, s tem pa naj bi zagrešila kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali pravic. Z obtožnim predlogom je pogorela že, ko je na krškem okrajnem sodišču zanjo predlagala kazen dveh mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo štirih let, zdaj pa so ji tudi z višjega sodišča v Mariboru sporočili, da je pritožbo pisala zaman. Kot neut...