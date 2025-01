Sodba zaradi streljanja v Škofji Loki! Dve leti zapora za strelca

Tričlanski sodni senat kranjskega okrožnega sodišča je Angelcha Milenkova zaradi streljanja v bližnjo stanovanjsko hišo obsodilo na dve leti in 11 mesecev, Ivana Kastigarja pa za posedovanje večjih količin orožja na dve leti in pol zaporne kazni. Sodba še ni pravnomočna. Zagovornika obeh obtoženih sta že napovedala pritožbo.

Sodni senat pod vodstvom sodnika Uroša Ferjana je pri izreku kazni za Milenkova v celoti sledil predlogu tožilke Nike Omahen Ušeničnik. Ta je v zaključni besedi ocenila, da je iz izvedenih dokazov nedvomno razvidno, da je bil obdolženi tisti, ki je med 11. novembrom in 5. decembrom 2023 v nočnih urah v štirih ločenih primerih skozi okno svoje spalnice z malokalibrsko puško streljal v okno dnevne sobe bližnje hiše na Suški cesti v Škofji Loki.

Ni duševno dovolj zrel

Kot je navedla tožilka, je bil obdolženi vključen v paravojaške aktivnosti, večkrat je izražal agresivne misli, strele je natančno usmerjal v okno bližnje hiše in s tem sejal strah ter stanovalce spravljal v resno nevarnost. »Zgolj sreči je moč pripisati, da ni prišlo do najhujšega,« je izpostavila tožilka. Za vsako od štirih kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti je predlagala po devet mesecev zapora oziroma enotno zaporno kazen dveh let in 11 mesecev.

Simbolična fotografija. FOTO: Voranc Vogel

Nasprotno je zagovornica obdolženega Darja Bajželj izpostavila, da ni nobenega dokaza, da je streljal Milenkov, pri čemer policija sploh ni preverjala možnosti, da bi streljal kdo drug, čeprav bi streli lahko prišli tudi iz drugih objektov.

Bajželj je poleg tega dejala, da tudi če bi streljal Milenkov, za to ne bi mogel biti kazensko odgovoren, saj iz izvedenskega mnenja izhaja, da ima intelektualno manjzmožnost in mentalno starost otroka. Zato bi ga morali obravnavati kot mladoletnika, ki ni dovolj duševno in moralno zrel, da bi mu lahko pripisali odgovornost za očitana kazniva dejanja.

Podaljšal mu je pripor

Sodnik je v obrazložitvi sodbe povedal, da res ni neposrednih dokazov o tem, da bi streljal Milenkov, vendar pa to potrjujejo posredni dokazi in indici, medtem ko ni nobenega drugega realnega alternativnega scenarija. Pri Milenkovu sicer niso našli orožja, so pa našli naboje, vendar nekoliko drugačne kot na kraju dogodka, ustrezne naboje so odkrili pri Kastigarju.

Kar se tiče obdolženčevih sposobnosti, je Ferjan izpostavil, da mentalna starost ni isto kot biološka, saj so pridružene tudi izkušnje. Tako tudi sodni izvedenec ni podvomil o obdolženčevi zmožnosti razumevanja in obvladovanja svojega ravnanja.

Zaradi ponovitvene nevarnosti je sodnik Milenkovu, ki je zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov na celotnem sojenju sodeloval zgolj preko videokonference, podaljšal pripor. Prav tako je ugodil premoženjskopravnemu zahtevku oškodovane družine v višini skoraj 940 evrov zaradi poškodovanega okna.

Dve leti in pol zapora

Bernard Zupanc. FOTO: Tjg

Kastigarju je medtem sodišče danes odpravilo hišni pripor, v katerem je bil več kot eno leto. Sodnik mu je izrekel dve leti in pol zapora, kar je osem mesecev manj od tožilkinega predloga, ki je za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom predlagala višjo kazen kot za Milenkova.

Zagovornik Bernard Zupanc je na drugi strani predlagal, da se Kastigarja oprosti vseh obtožb. Izpostavil je različna pravna vprašanja glede postopanja policistov, posebej pa opozoril na neustrezno kvalifikacijo orožja, po kateri bi Kastigarju, pri katerem so našli šest kosov orožja in več tisoč kosov streliva, lahko očitali zgolj prekršek.

Kastigar je danes povedal, da se je že leta 2020 lotil postopkov za legalizacijo orožja in pridobitev dovoljenja za nošnjo orožja. Ocenil je, da gre v postopkih zoper njega za nagajanje, saj je sodeloval s skupino Maske dol, ki se je borila zoper odloke vlade v času pandemije. Prav tako je član varde. »Varda ima vso zakonsko pravico, da deluje. Nismo nobena paravojaška organizacija. Radi bi pomagali, obravnava pa se nas kot nebodigatreba,« je poudaril.