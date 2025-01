Smodnik iz signalnih raket stresel v posodo in prižgal, kar je sledilo, bo mladoletniku spremenilo življenje

Vsa opozorila staršev, izobraževalnih ustanov, policistov, zdravstvenih delavcev, medijev ... niso bila dovolj, da bi med tokratnimi prazniki pozabili na petarde in rakete ter uživali bolj v miru, umirjeno, predvsem pa varno.

Policisti so zabeležili več kršitev prepovedi uporabe pirotehničnih izdelkov tako v Ljubljani kot drugih delih Slovenije, v nekaj primerih se je nespametno veseljačenje končalo tudi s hudimi posledicami.

V sredo se je tako pri uporabi pirotehničnih izdelkov hudo poškodoval mladoletnik na območju Griž. Med obiskom pri prijateljih je mladoletnik našel signalne rakete, jih več razrezal in iz njih odstranil smodnik. S smodnikom je nato napolnil manjšo plastično embalažo ter vse skupaj na balkonu prižgal. »Prišlo je do silovite eksplozije, ki je mladoletniku poškodovala roko,« je posledice opisala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, nesrečo so namreč obravnavali tamkajšnji policisti.

Kot je še dodala Trbulinova, bodo lastnika signalnih raket kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Po nakupu pirotehnike namreč ni ustrezno poskrbel zanjo, ampak jo je nenadzorovano hranil na svojem domu, kjer je bila dosegljiva mladoletnikom in otrokom.