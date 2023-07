Slovensko-italijanski obračun: v zadnjih izdihljajih izdavil ime morilca

»To je prenizka kazen,« so v en glas zatrdili družinski člani 50-letnega Nicole Donadia, ki ga je 12. januarja lani v predelu letoviškega italijanskega mesta Rimini – Misanu Adriaticu – umoril 54-letni Slovenec Edi Žegarac. Slednji je bil na sodišču v Riminiju v ponedeljek zaradi tega zločina obsojen na 15 let in štiri mesece zapora.

Slovenec, ki ima tudi italijansko državljanstvo, je Donadia, sicer očeta štirih otrok, usodnega dne pričakal pred vrati njegove počitniške prikolice in ga s kovinsko telovadno ročko večkrat močno udaril v glavo. Sosedje so zaslišali glasen krik ter poklicali karabinjerje. Ko so ti prihiteli na kraj dogodka, je bil Donadio še pri zavesti, z zadnjimi izdihljaji je razkril, kdo je bil napadalec. Kljub intenzivnemu oživljanju je na kraju dogodka umrl.

Slovenec je živel v kampu, ki ga v Misanu dajejo v uporabo ljudem v stiski. FOTO: Rimini Today

Vse to je iz Donadijeve prikolice, kamor se je zatekel po grozodejstvu, opazoval tudi Žegarac. Na aretacijo je čakal kar za mizo svoje žrtve, nato pa priznal, kaj je zagrešil. In sicer da je soseda navsezgodaj zjutraj čakal, da se je vrnil iz službe, ter ga hotel prepričati, naj umakne tožbo proti njemu, ki jo je vložil zaradi sosedskih razprtij. Nato pa da je doživel nekakšen »duševni izpad«, kar se je zgodilo kasneje, pa da se več ne spominja.

Tukaj je Slovenec do smrti potolkel svojega soseda. FOTO: Rimini Today

Italijan naj bi že dolgo živel v strahu pred Slovencem. Odvetnik Mario Erbetta je med drugim razkril, da bi se zločinu lahko izognili; kot je povedal po tragediji, je Donadio v njegovo pisarno prišel že 26. junija 2021 ter ga obvestil, da ga je dva dni prej napadel sosed, zoper njega je vložil ovadbo. In zaradi ovadbe oziroma želje, da jo umakne, naj bi Žegarac tistega usodnega dne prišel do soseda.

Trdo delal zaradi otrok

»Povedal mi je, da se je sosed kot običajno prhal zunaj, pred svojo prikolico,« je Erbetta razlagal o dogodku iz junija 2021. Obtoženi in žrtev sta živela v kampu počitniških prikolic in barak, ki ga tamkajšnja občina daje v uporabo tistim, ki so se znašli v stiski. »Ko se je Žegarac prhal, sta se sprla zaradi vode. Spor je tako eskaliral, da je Žegarac napadel soseda, da je padel. Ko je Donadio poklical 112, pa mu je uničil mobilni telefon. Odtlej je Donadio živel v nenehnem strahu pred slovenskim sosedom,« je še dodal Erbetta. Žegarac je sicer nekdanji semeniščnik, ki ima za seboj študij teologije in goji veliko strast do knjig in filozofije.

Sodišče mu je pri izreku zaporne kazni upoštevalo enotretjinski odpustek. FOTO: Getty Images

Erbetta je Nicolo Donadia opisal kot zelo dobro osebo, očeta štirih otrok, ki je bil zaradi hudega artritisa 67-odstotni invalid z resnimi gibalnimi težavami, zaradi katerih si je moral pomagati z berglami. »Bil je ločen, ves čas je trdo delal, da je lahko preživljal štiri otroke, zaradi njih je s skrajnimi močmi opravljal tudi delo smetarja,« je še povedal odvetnik Erbetta

V prvih tednih po zločinu je bilo po poročanju italijanskih medijev pričakovati, da bodo Slovencu, ker naj bi dejanje priznal, sodili po tako imenovanem hitrem postopku, ki prinaša posebno ugodnost – znižanje kazni za eno tretjino. A je vse na glavo obrnil tožilec Paolo Gengarelli, ki je menil, da bi morali proti Slovencu, ker da je dejanje zagrešil iz nizkotnih nagibov, speljati običajno sojenje. To pomeni, da bi mu lahko grozil celo dosmrtni zapor. Za tako visoko kazen se je v zaključnih besedah zavzel tudi tožilec Davide Ercolani. Sodišče se s tem ni strinjalo in je obtoženemu pri izreku zaporne kazni upoštevalo enotretjinski odpustek, saj pri njem ni našlo tako hudih obteževalnih okoliščin, zaradi katerih ne bi bil upravičen do omenjene ugodnosti.