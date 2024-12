Slovenska policija resno svari: Marsikdo v resnici ni ta, za kogar se izdaja!

Policisti ponovno opozarjajo: upoštevajte osnovne samozaščitne ukrepe! Zelo pogosto se namreč dogaja, da so občani še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki nenapovedano prihajajo na njihove domove in ponujajo različne storitve oziroma izdelke, jih ogovarjajo ali pa s pogovorom oškodovance zamotijo oziroma preusmerijo njihovo pozornost od objekta in premoženja. Storilci kaznivih dejanj si želijo pridobiti zaupanje stanovalcev, njihov edini cilj pa je, da tem odtujijo različne vrednejše predmete in gotovino. Storilci svoje žrtve oziroma kraje, kjer bodo izvršili kaznivo dejanje, pogosto izberejo vnaprej, tako, da jih opazujejo. Nemalokrat so žrtve teh kaznivih dejanj starejše osebe, ki šele čez nekaj časa ugotovijo, da so bile žrtve premoženjskih kaznivih dejanj, in to šele takrat prijavijo policiji, kar otežuje nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja.

Neznancev oz. nepovabljenih oseb zato ne spuščajte v stanovanja oz. stanovanjske objekte, še zlasti če so vsiljivi, se počutite ogroženi ipd. Neznane osebe je v teh primerih treba imeti ves čas pod nadzorom, saj nepridipravi pogosto izkoristijo trenutno odsotnost oz. nepazljivost občanov (na primer, ko za krajši čas odidejo v druge prostore po denarnice, kozarec vode ipd.). Takrat lahko namreč izvršijo tatvino vrednejših predmetov (gotovina, zlatnina). Če ste sami doma, še posebej v nočnem času, svetujemo, da: zaklepate vrata; neznancem ne odpirate vrat; imate varnostno verižico vedno zataknjeno, še zlasti če ste sami; uporabljate domofone in videodomofone ter kukala na vhodih.