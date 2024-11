Slovenka želela najeti kredit, a so ji pobrali še to, kar je imela na računu

Že večkrat smo poročali o različnih spletnih prevarah, a očitno nepridipravi vsakič znova najdejo pot, da opeharijo ljudi v stiski. Mariborski policisti tokrat obravnavajo dva primera goljufije.

V enem primeru se je občanka odzvala na spletni oglas za pridobitev kredita, nudila je občutljive podatke, s čimer je omogočila, da so ji bila s transakcijskega računa odtujena finančna sredstva, približno 500 evrov, poroča policija.

Z bančnega računa so ji vzeli 2400 evrov

V drugem primeru se je občanka z območja Slovenske Bistrice odzvala na klic neznanca, ki ji je dejal, da ji želijo vrniti finančna sredstva. Nudila je občutljive osebne podatke in omogočila oddaljen dostop do elektronskih naprav, nakar so ji bila s transakcijskega računa odtujena finančna sredstva, skupna škoda znaša 2400 evrov.

»Občane pozivamo, da neznancem ne posredujejo občutljivih osebnih podatkov, oziroma ne omogočajo dostopa do spletnih bank, posredujejo podatkov kreditne kartice, davčne številke in podobno,« še sporočajo z mariborske policijske uprave.