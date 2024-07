To je Slovenec z dronom počel na Murterju, ni se končalo dobro

Državljan Slovenije (48) je z dronom ogrozil gašenje požara na Murterju, so sporočili s šibeniške policije in dodali, da so moškega skupaj z ovadbo na pristojno državno tožilstvo predali pripornemu nadzorniku.

​Policisti Policijske postaje Vodice so opravili kriminalistično preiskavo 48-letnega slovenskega državljana, osumljenega storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst prometa.

V nasprotju s predpisi o prometni varnosti upravljal brezpilotno letalo

Tako je bilo ugotovljeno, da je bil osumljenec 5. julija okoli 16. ure med intervencijo interventnih služb, to je med letom kanaderja, ki je sodeloval pri gašenju požara, na otoku Murter v kampu Kosirina, in v nasprotju s predpisi o prometni varnosti upravljal brezpilotno letalo znotraj navedenega območja in s tem ogrozil zračni prostor.

Zoper še enega moškega, ki je osumljen, da je 5. julija na otoku Murter storil enako kaznivo dejanje, poteka kriminalistična preiskava.